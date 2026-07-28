21.2 C
Firenze
martedì 28 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Hankook entra sulla Porsche 911 Carrera con i Ventus S1 Evo Z

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Hankook raggiunge un nuovo traguardo nella fornitura di pneumatici di primo equipaggiamento diventando, per la prima volta, partner della Porsche 911 Carrera. Dopo circa dieci anni di collaborazione con il costruttore di Stoccarda, il marchio coreano porta sulla celebre sportiva i nuovi Ventus S1 Evo Z sviluppati specificamente per questo modello e identificati dalla marcatura NA2 sul fianco.  

La dotazione prevede una configurazione differenziata con pneumatici 235/40 ZR19 all’anteriore e 295/35 ZR20 al posteriore, dimensioni studiate per valorizzare le caratteristiche dinamiche della 911 Carrera. L’obiettivo del progetto era garantire precisione di sterzata, elevata stabilità alle alte velocità e massima aderenza sia nell’impiego quotidiano sia nella guida sportiva. 

 

Il programma di sviluppo ha richiesto diversi anni di lavoro e una stretta collaborazione tecnica con Porsche. Gli ingegneri Hankook hanno progettato un battistrada specifico per i due assi, sviluppando anche una nuova mescola con resine speciali e silice per migliorare il comportamento su asciutto e bagnato. L’ottimizzazione delle cariche rinforzanti ha consentito di aumentare la reattività del pneumatico, soprattutto in presenza di un velo d’acqua sull’asfalto.  

Per validare il progetto, Hankook ha adottato un programma di prove particolarmente articolato, testando la nuova copertura su tre differenti circuiti internazionali. Le verifiche dedicate alla maneggevolezza e ai cambi di direzione sono state effettuate presso i centri prova di ATP Papenburg e Idiada, in Spagna, mentre le prestazioni ad alta velocità sono state sviluppate sul circuito di Nardò, in Italia. Le prove sul bagnato si sono invece svolte a Pferdsfeld e su altri impianti dedicati.  

L’arrivo sulla Porsche 911 Carrera rappresenta una tappa importante per Hankook nel segmento delle sportive ad alte prestazioni. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
21.2 ° C
22.2 °
18.7 °
72 %
1kmh
0 %
Mar
36 °
Mer
38 °
Gio
41 °
Ven
42 °
Sab
41 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1602)ultimora (1016)Video Adnkronos (301)Tecnologia (72)sport (60)salute (55)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati