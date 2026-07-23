25.6 C
Firenze
giovedì 23 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Genesis Electrified G80: la berlina elettrica che punta su lusso e comfort

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Genesis amplia la propria presenza sul mercato italiano con Electrified G80, la berlina di rappresentanza che interpreta la filosofia del marchio attraverso un equilibrio tra eleganza, comfort e tecnologia. Pensata per chi cerca un’esperienza di viaggio rilassante e raffinata, la G80 propone un lusso discreto, valorizzato dalla qualità dei materiali, dalla silenziosità dell’abitacolo e da un’attenzione particolare al benessere degli occupanti.  

Lo stile della Genesis Electrified G80 segue il linguaggio di design Athletic Elegance, con linee pulite e proporzioni classiche da ammiraglia. Il frontale è caratterizzato dai fari con tecnologia Micro Lens Array, mentre cerchi in lega da 19 pollici, dettagli cromati e illuminazione dedicata completano un’immagine elegante senza eccessi. L’abitacolo si ispira invece al concetto coreano Son-nim, che mette al centro l’ospitalità e il comfort di chi viaggia. 

 

La berlina è equipaggiata con un sistema elettrico da 370 CV abbinato alla trazione integrale AWD e a una batteria da 94,5 kWh. L’autonomia raggiunge i 570 km nel ciclo WLTP, mentre l’architettura a 400 e 800 Volt consente di ricaricare la batteria dal 10 all’80% in circa 25 minuti utilizzando infrastrutture ad alta potenza.  

Tra le soluzioni dedicate al comfort figurano le sospensioni adattive con funzione predittiva, il sistema i-Pedal per la guida con un solo pedale, la pompa di calore, il pre-condizionamento della batteria e gli aggiornamenti software over-the-air. L’ambiente digitale ruota attorno al display OLED panoramico da 27 pollici, affiancato dalla chiave digitale, dal riconoscimento tramite impronta digitale e dai Genesis Connected Services.  

Proposta esclusivamente nell’allestimento Luxury, Electrified G80 offre una dotazione particolarmente ricca che comprende sedili in pelle elettrici e riscaldabili, impianto audio Bang & Olufsen a 17 altoparlanti con cancellazione attiva del rumore, head-up display, telecamera a 360 gradi, monitoraggio dell’angolo cieco e un’ampia suite di sistemi di assistenza alla guida. A completare l’offerta è il 5-Year Care Plan, che include cinque anni di garanzia a chilometraggio illimitato, manutenzione programmata, assistenza stradale e aggiornamenti software, confermando la volontà di Genesis di offrire un’esperienza premium a 360 gradi. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.6 ° C
27.3 °
24.4 °
44 %
0.9kmh
1 %
Gio
32 °
Ven
32 °
Sab
35 °
Dom
35 °
Lun
35 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1745)ultimora (1074)Video Adnkronos (360)Tecnologia (75)salute (55)sport (55)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati