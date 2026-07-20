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Volkswagen ID. Polo amplia la gamma con la batteria da 37 kWh

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Volkswagen amplia la gamma della nuova ID. Polo introducendo una versione equipaggiata con batteria da 37 kWh netti, pensata per rendere la mobilità elettrica ancora più accessibile. La nuova configurazione è stata sviluppata per chi utilizza l’auto prevalentemente in città e negli spostamenti quotidiani, senza rinunciare a tecnologia, comfort e tempi di ricarica contenuti. 

Con questa novità, la Casa tedesca affianca alla versione da 52 kWh una variante capace di percorrere fino a 334 chilometri nel ciclo WLTP, offrendo una soluzione ideale per gli utenti che percorrono tragitti urbani e pendolari. La batteria della nuova Volkswagen ID. Polo supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 90 kW, permettendo di passare dal 10 all’80% della capacità in circa 23 minuti. 

 

La nuova ID. Polo è disponibile con motorizzazioni da 116 CV e 135 CV e viene proposta negli allestimenti Trend, Life e Style. Già la versione d’ingresso offre una dotazione particolarmente ricca, con fari a LED, Digital Cockpit da 10 pollici, sistema di infotainment da 13 pollici, climatizzatore automatico e numerosi sistemi di assistenza alla guida, tra cui Lane Assist e Side Assist. 

Salendo di livello, l’allestimento Life aggiunge il cruise control adattivo, la telecamera posteriore, i sensori di parcheggio, gli specchietti ripiegabili elettricamente, la ricarica wireless per smartphone e la piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.
 

Al vertice della gamma si colloca la versione Style, caratterizzata dai fari IQ.LIGHT LED Matrix, gruppi ottici posteriori tridimensionali, illuminazione ambiente, sedili comfort sportivi riscaldabili e climatizzatore automatico bizona. Debutta inoltre una nuova evoluzione del sistema ID. Light, che estende le informazioni luminose anche ai pannelli delle porte, avvisando il conducente dell’arrivo di altri utenti della strada prima dell’apertura. 

Tra gli optional figurano contenuti normalmente riservati a categorie superiori, come l’impianto audio Harman Kardon da 425 watt, il tetto panoramico in vetro e i sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione massaggio e memoria. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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