Genesis GV70, il SUV elettrico premium punta su spazio e tecnologia

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Genesis rafforza la propria presenza sul mercato italiano con GV70, il primo D-SUV elettrico del marchio premium coreano. Un modello che punta su dimensioni generose, comfort e tecnologia, proponendosi in tre livelli di allestimento, Pure, Premium e Luxury, con prezzi a partire da 69.900 euro.

Lungo 4.715 mm e caratterizzato da un passo di 2.875 mm, Genesis GV70 interpreta il linguaggio stilistico “Athletic Elegance” attraverso proporzioni solide e superfici pulite. L’abitacolo segue invece il principio dell’ospitalità coreana Son-nim, mettendo al centro il benessere degli occupanti attraverso materiali ricercati e una particolare attenzione alla qualità percepita.

La configurazione tecnica è comune all’intera gamma e prevede trazione integrale, batteria da 84 kWh e una potenza massima di 490 CV. L’autonomia dichiarata raggiunge i 479 km nel ciclo WLTP, mentre l’architettura a 400 e 800 volt consente di passare dal 10 all’80% della carica in 19 minuti utilizzando infrastrutture ultra-rapide compatibili. In corrente alternata la potenza arriva invece a 11 kW.

Tra le soluzioni dedicate alla guida figurano la Drift Mode e la modalità Boost, che permette di liberare temporaneamente le massime prestazioni. Il sistema i-Pedal consente inoltre di rallentare e arrestare il veicolo utilizzando il solo acceleratore. Numerosi i sistemi di assistenza, dal cruise control adattivo al monitoraggio dell’angolo cieco, fino al parcheggio automatico da remoto nelle configurazioni più complete.

L’esperienza digitale ruota attorno al Connected Car Integrated Cockpit, con display OLED da 27 pollici che integra strumentazione e infotainment. Sono presenti aggiornamenti over-the-air, ricarica wireless, Digital Key e autenticazione tramite impronta digitale.

programmata e assistenza stradale europea. Una formula con cui Genesis accompagna la propria espansione in Italia, dove il marchio ha debuttato ufficialmente nel gennaio 2026.

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