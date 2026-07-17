Alfa Romeo, primo teaser del nuovo C-SUV che nascerà a Melfi

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Alfa Romeo offre una prima anticipazione del suo futuro C-SUV, un modello strategico destinato a rafforzare la presenza del Biscione in uno dei segmenti più importanti e competitivi del mercato automobilistico. Durante il Tavolo Nazionale dell’Industria Automobilistica organizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer di Stellantis Enlarged Europe, ha mostrato un’immagine teaser della nuova vettura.

L’anticipazione permette di osservare un dettaglio del design posteriore, senza però svelare completamente le forme del modello. Il progetto rappresenterà un passaggio importante nell’evoluzione della gamma Alfa Romeo e avrà anche una forte valenza industriale per l’Italia: il nuovo SUV sarà infatti disegnato dal Centro Stile Alfa Romeo di Torino e prodotto nello stabilimento Stellantis di Melfi.

L’arrivo del nuovo modello era già stato annunciato in occasione dello Stellantis Investor Day 2026 dello scorso 21 maggio. Il C-SUV rientra nella strategia prevista dal piano Fastlane 2030 e nascerà sulla piattaforma STLA Medium, architettura sviluppata per supportare differenti soluzioni di propulsione.

Alfa Romeo adotterà infatti una strategia multi-energia, ampliando così le possibilità di scelta per i clienti e adattando l’offerta alle differenti esigenze dei mercati. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle motorizzazioni disponibili, sulle dimensioni o sulle caratteristiche tecniche definitive.

L’obiettivo dichiarato è quello di competere nel cuore del mercato, entrando in una categoria particolarmente rilevante per volumi e presenza internazionale. Il nuovo C-SUV avrà quindi un ruolo centrale nella futura strategia commerciale del marchio, affiancando gli altri modelli della gamma e contribuendo alla crescita globale di Alfa Romeo.

Per conoscere il design completo bisognerà però attendere ancora. La presentazione ufficiale del nuovo C-SUV del Biscione è infatti programmata per il quarto trimestre del 2027.

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