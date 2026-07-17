Pesca: Lupo (Pd), “Su bilancio 2027 parlamento Ue punta a 7,3 miliardi” Video News 17 Luglio 2026 18:31 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Città: Nesci (FdI), “Presentato file su Agenda urbana, garantire a cittadini diritto di restare” Video News Traghetti, aumentano i prezzi in Italia Video News Lucia Borsellino ricorda il padre: “In alcuni momenti anche la memoria è stata divisiva” Video News Bagnoli: Scuderi (Avs): “Giustizia sociale e ambientale siano i pilastri dell’Europa” Video News Roggero a Bollate: “Mattarella ha graziato Minetti, si metta una mano sulla coscienza” Video News Roggero a Bollate: “Mattarella ha graziato Minetti, si metta una mano sulla coscienza” Video News Zelensky glissa su Fedorov, in Russia arrestato blogger ex filogovernativo – Notizie dall’Ucraina Video News IA: Gambino (FdI), “Infrastruttura cruciale per il futuro di italia e Ue” Video News Energy drink, in Uk arriva la stretta per i minori di 16 anni Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 17 luglio 2026 Video News Rassegna stampa estera del 17 luglio 2026 Video News Digitalizzazione: Cirielli, “Per Farnesina sfida fondamentale su Governance ed Economia” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 35.3 ° C 36.2 ° 34.9 ° 51 % 1.3kmh 0 % Ven 34 ° Sab 33 ° Dom 37 ° Lun 38 ° Mar 35 ° Ultimi articoli Finanza Mps, allo studio matrimonio con Banco Bpm: il progetto potrebbe favorire un’operazione Generali-Axa Cronaca Trovato riverso a terra accanto a un mezzo dell’Alia: morto un dipendente di 62 anni Primo Piano Ricorso al Tar di Maineri, sindaca Sara Grilli: “Si evocano scenari gravissimi senza che vi siano accuse circostanziate di brogli” Tecnologia Roblox porta la creazione di giochi su iPhone e iPad Finanza Banco Bpm, Caldato (AcomeA Sgr): “Su Mps possibile aumento componente cash con uso excess capital” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Città: Nesci (FdI), “Presentato file su Agenda urbana, garantire a cittadini diritto di restare” Video News Traghetti, aumentano i prezzi in Italia Video News Lucia Borsellino ricorda il padre: “In alcuni momenti anche la memoria è stata divisiva” Video news Video News Città: Nesci (FdI), “Presentato file su Agenda urbana, garantire a cittadini diritto di restare” Video News Traghetti, aumentano i prezzi in Italia Video News Lucia Borsellino ricorda il padre: “In alcuni momenti anche la memoria è stata divisiva”