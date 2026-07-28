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Moto Morini Calibro Bagger: più tecnologia e una nuova livrea

Motori
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Moto Morini aggiorna la Calibro Bagger, la propria interpretazione della custom touring, introducendo una serie di novità che puntano a migliorare l’esperienza di guida e ad accentuarne il carattere distintivo. L’aggiornamento interessa soprattutto la dotazione tecnologica, grazie all’arrivo del nuovo display TFT digitale di serie, e l’estetica, con l’inedita colorazione Garage Grey, pensata per esaltare le linee muscolose del modello. 

La Moto Morini Calibro Bagger continua a rivolgersi a chi cerca una moto dal look classico ma capace di affrontare anche i lunghi viaggi con comfort e praticità. Le borse laterali rigide da 19 litri e il caratteristico cupolino batwing restano elementi distintivi di una moto progettata per il turismo, mentre la posizione di guida ribassata favorisce il controllo e il relax anche durante le percorrenze più impegnative. 

 

La principale novità è rappresentata dalla nuova strumentazione TFT digitale, ora fornita di serie. Il display offre una visualizzazione più moderna e intuitiva delle informazioni di viaggio e introduce la connettività con l’app Carbit Ride, che consente di utilizzare la navigazione direttamente sullo schermo. Attraverso il collegamento con lo smartphone è inoltre possibile gestire chiamate e musica, aumentando il comfort durante gli spostamenti. 

Dal punto di vista tecnico, la Calibro Bagger conferma il bicilindrico in linea da 700 cc, apprezzato per la risposta pronta ai bassi e medi regimi e per l’erogazione fluida. La trasmissione finale a cinghia, tipica delle moto custom, contribuisce a ridurre la manutenzione e a migliorare silenziosità e comfort di marcia. 

La ciclistica rimane fedele alla tradizione Moto Morini, con telaio a doppia culla in acciaio, cerchi in lega tubeless da 18 pollici all’anteriore e 16 pollici al posteriore e doppio ammortizzatore posteriore. L’impianto frenante prevede un disco anteriore da 320 mm e uno posteriore da 255 mm, entrambi assistiti dall’ABS Bosch, mentre gli pneumatici a spalla larga assicurano stabilità e aderenza. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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