Audi porta i campioni FISI a Imola

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Audi ha riunito all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola 29 atleti della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) per una giornata dedicata alla performance, all’innovazione e alla guida sportiva. Tra i protagonisti dell’evento figuravano 18 medagliati olimpici di Milano Cortina 2026, chiamati a vivere un’esperienza esclusiva al volante dei modelli più performanti della gamma RS, con la nuova Audi RS 5 nel ruolo di assoluta protagonista.

La manifestazione conferma il legame tra Audi e FISI, una collaborazione iniziata nel 2007 e fondata sulla condivisione di valori come ricerca dell’eccellenza, innovazione e prestazioni. L’appuntamento di Imola rappresenta inoltre il primo evento della stagione delle Audi driving experience Sportscar, il programma che permette di scoprire le potenzialità delle vetture Audi Sport direttamente in circuito.

Tra i nomi presenti spiccavano Federica Brignone, Sofia Goggia, Dominik Paris, Lukas Hofer, Lorenzo Sommariva, Maurizio Bormolini, Simone Deromedis e Dominik Fischnaller, alcuni dei principali interpreti degli sport invernali italiani. Accompagnati dagli istruttori Audi, gli atleti hanno potuto testare la nuova Audi RS 5 plug-in hybrid, prima RS elettrificata ad alte prestazioni nella storia del marchio, forte di 639 CV e della trazione integrale quattro evoluta.

A rendere ancora più speciale l’evento è stata la presenza di Dindo Capello, tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans con Audi, che ha condiviso con gli ospiti la propria esperienza maturata ai massimi livelli del motorsport.

L’hospitality dei quattro anelli ha ospitato anche la Audi R26, la monoposto che segna l’ingresso ufficiale del marchio nel Campionato Mondiale di Formula 1, insieme all’Audi Race Simulator, permettendo agli atleti di vivere un’esperienza immersiva nel mondo delle competizioni.

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