25.6 C
Firenze
giovedì 23 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Range Rover amplia la gamma, arriva la nuova GT elettrica

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Range Rover amplia la propria gamma e annuncia l’arrivo della nuova Range Rover GT, quinto modello della famiglia del marchio britannico. La vettura reinterpreta il concetto di gran turismo combinando comfort nei lunghi viaggi, prestazioni, tecnologia e le tradizionali capacità all-terrain del brand. 

La nuova GT sarà la prima Range Rover completamente elettrica basata sulla piattaforma EMA e verrà prodotta nello stabilimento di Halewood. 

Al lancio sarà disponibile esclusivamente come veicolo elettrico a batteria, mentre in una fase successiva del ciclo di vita è previsto l’arrivo di una variante full hybrid. 

Particolare attenzione è stata riservata all’abitacolo, progettato secondo principi di purezza, precisione e sobrietà. La plancia ad esempio adotta una nuova configurazione con un unico schermo centrale affiancato da un display dedicato al conducente, al posto del tradizionale quadro strumenti. 

«
Range Rover GT ridefinirà il segmento grand touring, offrendo il fascino, le proporzioni e la raffinatezza nei lunghi viaggi tipici di una GT di grande eleganza, uniti a doti che nessuna GT convenzionale può eguagliare», ha dichiarato Martin Limpert, managing director di Range Rover.
 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.6 ° C
27.3 °
24.4 °
44 %
0.9kmh
1 %
Gio
32 °
Ven
32 °
Sab
35 °
Dom
35 °
Lun
35 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1748)ultimora (1074)Video Adnkronos (360)Tecnologia (75)salute (55)sport (55)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati