Sventata dalla caparbietà di una donna la truffa del falso carabiniere

MONTIERI – Un grandissimo spavento e un potenziale danno economico di rilievo sventati grazie all’ammirevole prontezza di riflessi di un’anziana e alla fulminea reazione dei militari dell’Arma. I carabinieri della stazione di Montieri sono intervenuti nella mattinata di martedì scorso per bloccare un odioso tentativo di truffa orchestrato ai danni di una coppia del posto, mettendo in fuga i malviventi che avevano già puntato la loro abitazione.

Il piano criminale si è messo in moto intorno all’ora di pranzo, quando sul telefono fisso della donna è arrivata la chiamata di uno sconosciuto. L’interlocutore, sfoggiando un tono autorevole e rassicurante, si è qualificato come un maresciallo dei carabinieri, preannunciandole l’imminente visita a domicilio di un collega. La scusa avanzata era di quelle collaudate: i militari stavano conducendo un’importante indagine giudiziaria e avevano la necessità di visionare e controllare il denaro contante e gli oggetti preziosi custoditi nell’abitazione per verificarne l’autenticità. La signora, fortunatamente, non si è lasciata prendere dal panico e ha intuito che dietro a quella strana richiesta potesse nascondersi un’insidia. Senza perdere un solo istante, è uscita di casa e si è diretta a passo svelto verso la locale stazione dei carabinieri, decisa a parlare con i militari veri per ottenere immediati chiarimenti.

Non appena l’anziana ha raccontato la storia al militare addetto alla ricezione del pubblico, in caserma è scattato il massimo allarme. Capito al volo che il raggiro era in pieno svolgimento e che la trappola stava per scattare, i carabinieri si sono organizzati istantaneamente per raggiungere la casa della donna. La situazione presentava un profilo di estrema urgenza e delicatezza, anche perché nell’abitazione era rimasto l’anziano marito, impossibilitato a muoversi per motivi di salute. Compresa la gravità del momento, all’equipaggio di servizio si sono uniti spontaneamente anche alcuni carabinieri che in quel momento si trovavano a riposo, i quali hanno anticipato senza esitazione l’inizio del proprio turno pur di dare manforte ai colleghi.

La tempestività della mobilitazione si è rivelata decisiva. I militari, avvicinandosi alla casa – situata in una zona leggermente collinare che permette una visuale aperta sulla strada d’accesso –, hanno notato una vettura scura ferma in assetto sospetto. Gli occupanti dell’auto, accortisi da lontano del sopraggiungere dei soccorsi, hanno premuto sull’acceleratore e si sono dati a una fuga precipitosa a folle velocità, facendo perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe. Una volta sul posto, i carabinieri hanno subito accertato le condizioni dell’anziano marito, rimasto fortunatamente tranquillo all’interno delle mura domestiche e confermando che nessuno aveva fatto in tempo a bussare alla sua porta.

L’episodio si è concluso nel migliore dei modi, ma la vicenda offre lo spunto per ribadire l’importanza della prevenzione. Il comando dell’Arma, da tempo impegnato sul territorio con una fitta campagna di incontri pubblici e convegni per mettere in guardia la cittadinanza, ricorda ancora una volta che nessun carabiniere, così come nessun operatore di altre forze di polizia, di banche, uffici postali o aziende di servizi, si presenterà mai a domicilio per chiedere, controllare o ritirare somme di denaro o gioielli.

Qualsiasi telefonata che prospetti situazioni gravi, incidenti a familiari o controlli urgenti di preziosi è da considerarsi una truffa in piena regola. In questi casi, l’invito è tassativo: non aprire la porta a nessuno e segnalare immediatamente l’accaduto telefonando al numero unico di emergenza 112.