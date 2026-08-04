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Progettavano un assalto ai tifosi del Grosseto: denunciati nove ultras fra i quali un minorenne

È il bilancio dell'operazione dei carabinieri che hanno effettuato un controllo al campo sportivo di Monteriggioni e trovato armi improprie

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Carabinieri a Monteriggioni (foto carabinieri)
1 ' di lettura

SIENA – Nove denunciati, tra cui anche un minorenne, con l’accusa di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive. È questo il bilancio dell’operazione dei Carabinieri scattata a seguito di un controllo effettuato nel pomeriggio del 29 luglio nei pressi del campo sportivo comunale di Badesse, nel comune di Monteriggioni.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i nove giovani, tutti ritenuti riconducibili alla frangia della tifoseria organizzata del Siena Calcio, si erano appostati a bordo delle proprie autovetture lungo il tragitto che i sostenitori del Grosseto avrebbero dovuto percorrere per rientrare a casa al termine di una partita amichevole. L’ipotesi delle forze dell’ordine è che il gruppo stesse attendendo il passaggio dei tifosi rivali per mettere in atto un’azione ostile.

Ad azzerare i piani ci hanno pensato i carabinieri della stazione di Monteriggioni, affiancati dai colleghi della compagnia di Poggibonsi. Durante le perquisizioni condotte sui veicoli in sosta, i militari hanno rinvenuto e sequestrato otto spranghe di ferro, coltelli, taglierini, caschi, passamontagna e scaldacollo, materiale ritenuto idoneo al travisamento del volto e pronto per essere impiegato in un eventuale scontro.

Per tutti i fermati è scattata la segnalazione alla procura di Siena. La posizione dei nove giovani è stata inoltre trasmessa alla questura di Siena per l’avvio delle valutazioni di competenza relative all’emissione dei provvedimenti di Daspo.

© Riproduzione riservata

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