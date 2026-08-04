Nazionale femminile, l’Artemio Franchi ospiterà il ritorno dei playoff contro la Bielorussia

FIRENZE – Il percorso della Nazionale femminile di calcio verso i Mondiali in Brasile farà tappa a Firenze. Martedì 13 ottobre, alle 18,15, lo stadio Artemio Franchi aprirà le porte per la gara di ritorno dei playoff contro la Bielorussia. Il match di andata è fissato quattro giorni prima, in una località che deve ancora essere ufficializzata.

Per le giocatrici allenate da Andrea Soncin si tratterà della quarta partita disputata sul prato fiorentino. L’impianto toscano rappresenta un crocevia storicamente favorevole per l’Italia. Il bilancio conta un pareggio per 1-1 in un’amichevole contro l’Inghilterra nel 1995, seguito da due affermazioni che hanno garantito l’accesso ai grandi tornei internazionali: il 3-0 sul Portogallo nel 2018, decisivo per i Mondiali dell’anno successivo, e il 12-0 su Israele nel 2021, utile per la qualificazione all’Europeo del 2022.

L’incontro di ottobre vede le azzurre, attualmente al tredicesimo posto nel ranking della Fifa, affrontare una formazione che occupa la cinquantaduesima posizione. Superare la squadra bielorussa è un passaggio obbligato per accedere al secondo e decisivo turno dei playoff, calendarizzato per il primo e il 5 dicembre, con la prospettiva di giocare nuovamente la gara di ritorno davanti al pubblico amico.

In caso di passaggio del turno, a contendere il pass definitivo per la competizione iridata ci sarà una tra la Finlandia e la Serbia. Entrambe le squadre sono avversarie note per la formazione italiana: le prime sono state affrontate nel percorso verso l’Europeo del 2025, mentre le seconde sono state battute due volte nei mesi scorsi, durante la prima fase a gironi delle qualificazioni mondiali.