Pari nel test con lo Spezia per l’Empoli: Egan ancora a segno

Empoli – Spezia 1-1

EMPOLI: Perisan (1’st Seghetti), Curto (30’st Rugani), Indragoli (30’st Tavanti), Tosto, Egan (30’st Biondini), Yepes (30’st Huqi), Magnino (30’st Bembnista), Babalola (18’st Campaniello), Distefano (1’st Saporiti), Monaco (18’st Shpendi), Popov (1’st Bianchi). A disp. Brancolini, Filippis, Orlandi, Pasalic. All. Pagliuca.

SPEZIA: Sarr, Vignali, Hristov (C) (24’st Spedalieri), Sganzerla, Giorgeschi, Candelari, Joselito, Florenzi (15’st Limonelli), Cazzadori (42’st Conte), Mazzocchi (10’st Di Serio), Djankpata (1’st Cannavò; 18’st Ndow). A disp. Doretti, Altemura, Bertoncini, Bandinelli, Benvenuto, Fontanarosa. All. Turati

ARBITRO: Crezzini di Siena (Cecconi di Empoli e Garzelli di Livorno)

RETI: 3’pt Egan, 41’st Di Serio

VINCI – Nel centro sportivo di Petroio a Vinci, l’Empoli pareggia 1-1 la sfida amichevole contro lo Spezia. Prima del fischio d’inizio, le due squadre hanno osservato un minuto di silenzio in memoria di Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale azzurra, scomparso all’età di 66 anni.

L’avvio di gara sorride subito ai ragazzi di mister Pagliuca: al 3′ stoccata vincente di Egan che ribadisce in rete una palla vagante dopo che un primo tentativo di Distefano, deviato da Candelari, si era stampato sul palo a Sarr battuto. L’Empoli continua a spingere alto nelle prime battute e al 6′ sfiora il raddoppio con Popov, bravo a intercettare un disimpegno errato avversario senza però trovare lo specchio della porta.

Nella fase centrale del primo tempo sale il ritmo degli ospiti, ma la difesa toscana ed un attento Perisan tengono botta: l’estremo difensore azzurro è decisivo prima su Mazzocchi dagli sviluppi di un corner e poi al 21′ in uscita di testa ad anticipare Florenzi. Al 33′ è ancora Sarr dall’altra parte a sventare una potenziale occasione in uscita su Egan, con le squadre che vanno al riposo sul punteggio di 1-0.

Ad inizio ripresa Pagliuca effettua subito tre cambi, inserendo tra gli altri Seghetti tra i pali, Saporiti e Bianchi. Il neoentrato portiere azzurro si mette subito in mostra al 6′ respingendo un tentativo ravvicinato di Cannavò. Superata la mezz’ora di gioco, l’Empoli stravolge la formazione con ben sette sostituzioni contemporanee per dare spazio a tutta la rosa (dentro tra gli altri Rugani, Biondini, Huqi e Bembnista).

Il finale riservato al 41′ premia la pressione spezzina: un fallo di mano in area del neoentrato Bembnista regala un calcio di rigore agli ospiti. Dal dischetto Seghetti compie un grande intervento ipnotizzando Di Serio, ma non può nulla sulla successiva ribattuta dell’attaccante che deposita in rete il pallone del definitivo 1-1.