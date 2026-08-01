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Odore di bruciato ma non ci sono incendi. I vigili del fuoco: “Arriva dalla Francia in fiamme”

Decine di telefonate alla centrale operativa di Firenze per segnalazioni. A facilitare lo spostamento il vento che soffia da ovest a est

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REDAZIONE
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Lo spostamento dei venti (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – Dalle prime ore di questo pomeriggio sono arrivate alla sala operativa dei vigili del fuoco di Firenze, diverse chiamate provenienti dalla cittadinanza da tutta la provincia di Firenze, per segnalazioni di odore di bruciato nell’aria ma l’utente non riesce a localizzare l’incendio.

Questo evento è riconducibile ai fumi degli incendi attivi in Francia che sono trasportati dai venti provenienti da ovest verso est.

Al fine di non sovraccaricare le linee d’emergenza, si invita la cittadinanza a contattare il numero unico 112 quando l’avvistamento dell’incendio è individuato tramite fiamme attive o colonne di fumo localizzate.

© Riproduzione riservata

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