Al via a Firenze i servizi di pattuglia in bicicletta dell’Arma dei carabinieri

FIRENZE – Da oggi, a Firenze, hanno inizio i servizi di pattuglia in bicicletta dell’Arma dei carabinieri, che si svolgeranno nell’ambito dei quotidiani servizi preventivi, di contrasto alla criminalità e di controllo del territorio.

Su iniziativa del Comando Generale dell’Arma, l’impiego di questi dispositivi nelle principali città a vocazione turistica, garantirà rapidità degli spostamenti e agilità dei movimenti, nelle aree di maggior afflusso di persone, quali zone pedonali e aree verdi, assicurando maggiore prossimità e sicurezza a turisti e cittadini, in una cornice di minor impatto ambientale.