Aeroporto di Firenze, il bilancio dei controlli nel primo semestre: intercettati 800mila euro non dichiarati

FIRENZE – Nel primo semestre del 2026, l’aumento dei passeggeri all’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze ha visto un’intensificazione dei controlli congiunti da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e della Guardia di Finanza. L’attività ispettiva si è concentrata sul contrasto agli illeciti transfrontalieri, spaziando dalla movimentazione di capitali al contrabbando, fino alla tutela della salute e dell’ambiente.

Sul fronte valutario, le verifiche doganali hanno permesso di intercettare oltre 800.000 euro non dichiarati, portando alla contestazione di 45 violazioni con sanzioni per circa 75.000 euro. Parallelamente, le autorità hanno monitorato flussi di denaro contante sotto la soglia di dichiarazione per oltre 1.600.000 euro, un’operazione preventiva mirata a individuare potenziali fenomeni di riciclaggio o finanziamento illecito.

Significativi i risultati legati al contrabbando e alla contraffazione. I funzionari hanno sequestrato 170 articoli di lusso, tra gioielleria, orologeria e abbigliamento, per un valore superiore a 125.000 euro e diritti evasi per oltre 30.000 euro. A questo si aggiungono 31 sanzioni per l’introduzione irregolare di 32 chilogrammi di tabacchi lavorati e il blocco di diversi capi d’abbigliamento falsificati appartenenti a marchi internazionali.

L’azione di vigilanza ha riguardato da vicino anche la tutela della salute pubblica e della biodiversità. Le ispezioni hanno fermato l’ingresso di oltre 4.500 farmaci illegali (tra cui un singolo carico di 2.000 pasticche proveniente dalla Cina) e portato al sequestro e alla distruzione di circa 400 chilogrammi di alimenti non a norma, divisi tra prodotti di origine animale e vegetale. Sul fronte ambientale, per scoraggiare il traffico di specie protette, sono stati bloccati passeggeri in possesso di frammenti di corallo, conchiglie, boccette di bile di orso tibetano e due teste di alligatore.

Le operazioni antidroga, condotte con le unità cinofile, hanno prodotto due denunce all’Autorità giudiziaria e 28 segnalazioni alla Prefettura per uso personale. Infine, la gestione ordinaria ha registrato il rilascio di oltre 80.000 attestazioni Tax Refund a favore di turisti extra-europei, segnando un aumento del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.