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False chiamate dalla polizia locale per far allontanare le persone dalle case: è una truffa

La segnalazione arriva dalla polizia locale di Bagno a Ripoli: la scusa sono presunti accertamenti in merito a targhe e veicoli

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Polizia locale (foto ufficio stampa)
Meno di 1 ' di lettura

BAGNO A RIPOLI – La Polizia locale di Bagno a Ripoli informa la popolazione di possibili tentativi di truffa. Negli ultimi giorni alcuni cittadini sono stati contattati telefonicamente da persone che si sono spacciate per ufficiali di polizia locale, operatori di altri uffici comunali e rappresentanti delle forze dell’ordine, chiedendo di recarsi ai distaccamenti di Bagno a Ripoli o Firenze per accertamenti in merito a targhe e veicoli o per altre questioni amministrative.

Non si tratta di comunicazioni della polizia locale o del Comune ma probabilmente di tentativi per far allontanare le persone dalle loro abitazioni. Si invitano pertanto tutti i cittadini a prestare attenzione e si raccomanda di non fornire alcuna indicazione o informazione personale. Chiunque venga raggiunto da simili telefonate è invitato a rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine.

© Riproduzione riservata

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