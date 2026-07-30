False chiamate dalla polizia locale per far allontanare le persone dalle case: è una truffa

BAGNO A RIPOLI – La Polizia locale di Bagno a Ripoli informa la popolazione di possibili tentativi di truffa. Negli ultimi giorni alcuni cittadini sono stati contattati telefonicamente da persone che si sono spacciate per ufficiali di polizia locale, operatori di altri uffici comunali e rappresentanti delle forze dell’ordine, chiedendo di recarsi ai distaccamenti di Bagno a Ripoli o Firenze per accertamenti in merito a targhe e veicoli o per altre questioni amministrative.

Non si tratta di comunicazioni della polizia locale o del Comune ma probabilmente di tentativi per far allontanare le persone dalle loro abitazioni. Si invitano pertanto tutti i cittadini a prestare attenzione e si raccomanda di non fornire alcuna indicazione o informazione personale. Chiunque venga raggiunto da simili telefonate è invitato a rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine.