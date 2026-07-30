FIAT Grande Panda protagonista del Jova Summer Party 2026

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FIAT sarà Main Partner del Jova Summer Party 2026, il nuovo tour estivo di Lorenzo Jovanotti, portando la Grande Panda al centro di una collaborazione che unisce musica, mobilità e sostenibilità. L’iniziativa accompagnerà un evento destinato a coinvolgere oltre 500.000 persone, con una presenza diffusa del marchio lungo tutte le tappe e numerose attività dedicate al pubblico.

La partnership nasce dalla condivisione di valori come innovazione, aggregazione e attenzione all’ambiente, principi che FIAT intende promuovere attraverso una mobilità sempre più accessibile e sostenibile. Per l’occasione, Grande Panda sarà personalizzata con una livrea esclusiva ispirata al tour e diventerà uno dei simboli dell’intera manifestazione.

All’interno del villaggio sponsor prenderà vita la Happiness Station, uno spazio dedicato al pubblico dove la Grande Panda sarà affiancata da attività digitali, iniziative social e momenti di coinvolgimento pensati per valorizzare lo spirito del tour. Tra le principali attrazioni spiccherà una spettacolare Panda gigante alta oltre tre metri, destinata a diventare uno dei punti fotografici più riconoscibili dell’evento.

La collaborazione proseguirà anche con il Jova Giro, il viaggio in bicicletta con cui Jovanotti attraverserà l’Italia per raggiungere le varie tappe del tour. Un percorso di circa 2.500 chilometri, da Roma fino alla Sicilia e ritorno, durante il quale una FIAT Grande Panda e una FIAT Ulysse accompagneranno la logistica dell’iniziativa e contribuiranno al racconto del viaggio attraverso i territori italiani. Le livree delle vetture sono state realizzate da Sergio Pappalettera, storico direttore creativo e designer legato all’immaginario artistico di Jovanotti.



L’iniziativa coinvolgerà anche la rete dei concessionari FIAT nelle città interessate dal tour, dove saranno organizzati eventi dedicati nei giorni che precedono i concerti per creare un collegamento diretto tra gli showroom e il grande appuntamento musicale. Il calendario del Jova Summer Party 2026 prevede tappe a Olbia, Montesilvano, Barletta, Catanzaro, Palermo, Napoli e Roma.



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