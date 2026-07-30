Prenotazione falsa per avere il permesso di soggiorno: denunciato 24enne egiziano

SIENA – La Polizia di Siena ha denunciato un cittadino egiziano di 24 anni per uso di atto falso.
Lo scorso 23 luglio, lo straniero si è presentato allo sportello dell’Ufficio immigrazione della questura per richiedere un permesso di soggiorno speciale, esibendo una ricevuta di prenotazione del portale del Ministero dell’interno Prenota Facile riportante un appuntamento fissato per il 23 luglio.
La prenotazione è subito sembrata errata al poliziotto addetto allo sportello, dato che il sistema di prenotazione online tramite il portale prenota facile è in funzione alla Questura di Siena dal 22 giugno scorso ed, al momento, consente la prenotazione di appuntamenti dal 16 settembre 2026 in poi.
Vista l’anomalia, l’agente ha allertato subito il dirigente dell’Ufficio, amministratore locale del portale, che immediatamente ha effettuato alcune verifiche confermando la falsità della prenotazione.
L’utilizzo di quella prenotazione avrebbe consentito allo straniero di avvantaggiarsi su tutte le prenotazioni in lista, fissate con altro tipo di agenda, ed abbattere così i tempi di attesa per il rilascio del permesso di soggiorno.
Il cittadino egiziano è stato pertanto denunciato.