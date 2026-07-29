Muore annegato dopo un tuffo nelle acque del torrente Lima

BAGNI DI LUCCA – Tragedia nelle acque del torrente Lima, nel territorio comunale di Bagni di Lucca, dove un giovane di 27 anni ha perso la vita a causa di un annegamento durante una gita fuori porta. La vittima è un ragazzo di origine peruviana residente a Firenze.

L’allarme e la macchina dei soccorsi sono scattati nel primo pomeriggio, intorno alle 14, in località Ponte a Maggio. Secondo quanto ricostruito finora dalle prime testimonianze, il ventisettenne si trovava in fiume insieme a due amici per fare un bagno e rinfrescarsi. Il giovane si trovava a bordo di un materassino gonfiabile quando, per cause ancora in corso di accertamento, il natante si è improvvisamente ribaltato. Finito in acqua, il ragazzo è sprofondato senza più riuscire a riemergere in superficie.

L’immediata chiamata d’emergenza ha fatto convergere sul posto i sanitari del 118, le squadre dei vigili del fuoco, comprese le unità dei sommozzatori e le squadre del Soccorso Alpino. Proprio questi ultimi, dopo accurate ricerche nello specchio d’acqua, hanno individuato e recuperato il corpo ormai privo di vita del ventisettenne.

La vittima era giunta nella frazione del comune lucchese da Firenze per trascorrere una giornata di relax insieme a un piccolo gruppo di amici.