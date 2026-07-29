Cane Breton salvato in A1 dagli agenti della Polstrada

LUCIGNANO – Nella mattinata di lunedì (26 luglio), la polizia è intervenuta per salvare un cane di razza Breton, di media taglia e mantello bianco con macchie marroni, avvistato all’interno dell’area di servizio Lucignano Est, situata al chilometro 380 nord dell’autostrada A1, nel territorio comunale di Lucignano.

La segnalazione è pervenuta alla sala operativa intorno alle 8,30. Una pattuglia della sottosezione della Polizia Stradale di Arezzo, già impegnata in un servizio di vigilanza stradale lungo l’itinerario Arezzo-Chiusi, si è immediatamente diretta sul posto. Gli agenti hanno individuato l’animale all’interno del parcheggio riservato ai dipendenti. Il cane, visibilmente spaventato e disorientato ma in buone condizioni fisiche generali, è stato avvicinato e messo in sicurezza dagli operatori.

L’animale è stato condotto negli uffici della Sottosezione di Arezzo, dove gli agenti gli hanno prestato le prime cure, fornendogli acqua e cibo. A seguito dei primi accertamenti, l’esemplare è risultato sprovvisto di microchip identificativo. Contestualmente è stato richiesto l’intervento della Sezione Enpa di Arezzo. Alle 10,25, il personale dell’ente di protezione animali ha preso formalmente in carico il cane per il successivo trasferimento al canile sanitario di Arezzo.

Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’evento e verificare se l’animale sia stato abbandonato o si sia allontanato autonomamente, tenuto conto dell’assenza di copertura da parte delle telecamere di videosorveglianza nell’area del ritrovamento.