Verso la riforma delle partecipate, Giacomo Bugliani commissario di Toscana Promozione Turistica

FIRENZE – Giacomo Bugliani è il nuovo commissario straordinario di Toscana Promozione Turistica, l’agenzia della Regione Toscana dedicata alla valorizzazione dell’offerta turistica territoriale. A nominarlo il presidente Eugenio Giani, presentando il nuovo incarico a latere dei lavori odierni del consiglio regionale.

Avvocato, con una formazione alle spalle che ricomprende un dottorato di ricerca alla Luiss e il perfezionamento degli studi presso la facoltà di legge a Oxford grazie a una borsa del Consiglio nazionale forense, Bugliani è stato per due legislature consigliere regionale, ricoprendo anche l’incarico di presidente della commissione bilancio dell’assemblea toscana.

Presentando la nomina, il presidente ha evidenziato anche le ragioni dell’incarico commissariale. “Nel giudizio di parifica dello scorso anno la Corte dei Conti ha chiesto alla Regione di modificare gli statuti di numerosi enti per adeguare la disciplina delle figure apicali. In questa fase transitoria stiamo procedendo con la nomina di commissari. Nel caso di Toscana Promozione si è reso necessario il rinnovo della guida dell’ente, in quanto Francesco Tapinassi, che in questi anni ha diretto il Consorzio con grande competenza e prestigio per molti anni, ha raggiunto i termini previsti dalla legge per la conclusione del suo incarico, non più prorogabile”.

“Bugliani – ha spiegato il presidente – oltre ad essere professionalmente persona dotata di tutti i titoli per quello che sono le caratteristiche di un incarico di questo genere, saprà svolgere nel modo migliore sia il compito di mettere a sistema quello che è la struttura dell’agenzia, così come ci richiede la Corte dei Conti, e contemporaneamente dare impulso alla promozione turistica della Toscana”. “Oggi abbiamo bisogno di valorizzare un brand, quello della Toscana, che attraverso relazioni e politiche accurate possa darci quel rinascimento senza fine, come recita uno degli slogan più usati proprio da Toscana Promozione nelle sue campagne promozionali, ma – ha ricordato il presidente – attraverso la legge sul turismo e la previsione di 28 ambiti turistici abbiamo posto le basi per una promozione delle realtà specifiche della nostra regione”.

Il neo commissario Bugliani ha ringraziato il presidente Giani per la nomina che, ha detto, “accolgo con grande piacere e anche con un giusto spirito di sfida”. “Per me è un’avventura del tutto nuova e spero che la mia formazione in ambito forense possa essere di aiuto in questa fase commissariale, che vivo non solo come una fase transitoria, che dovrà portare a una nuova configurazione dell’ente, ma anche e soprattutto come l’occasione di portare avanti degli importanti progetti, augurandomi anche che possano possa esserci una ventata di novità anche in questa fase di gestione commissariale”.

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere regionale Gianni Lorenzetti, eletto nel collegio di Massa Carrara, territorio di provenienza di Bugliani. “Quella del presidente Giani è stata una scelta di qualità e Bugliani oggi torna protagonista in Regione, in un ruolo importante che lui saprà sicuramente condurre in modo adeguato e con le energie che gli appartengono”.