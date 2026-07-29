35.4 C
Firenze
mercoledì 29 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Italia nella quarta ondata di calore, il picco domani: le città in allerta

Salute e Benessere
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
L’Italia è entrata nella quarta ondata di calore dell’estate 2026. Si può leggere così la fotografia scattata dall’ultimo bollettino del ministero della Salute, che in questa prima parte della settimana mostra un crescendo con picco domani, giovedì 30 luglio.  

Campobasso, in rosso (allerta massima) già da ieri, manterrà lo stesso colore anche oggi, mercoledì 29 luglio, e dopodomani. I bollini arancioni oggi saranno 10 (Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo), mentre i gialli 16 (Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Trieste, Venezia e Verona).  

In questa nuova ondata di caldo le temperature saranno anche di 7-8 gradi oltre la media e saranno raggiunti picchi locali di 40-41°C entro il weekend. Sempre di più questa estate 2026 si candida ufficialmente a superare la famigerata del 2003, un record (soprattutto per il Centro-Nord) che si pensava irraggiungibile. 

Delle 27 città monitorate, domani 3 saranno in allerta – Campobasso, Perugia e Rieti – (livello 3, con possibili rischi per la salute della popolazione generale) mentre 16 avranno il bollino arancione (livello 2, con pericoli per la salute dei fragili): Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Per il resto nessun verde (livello 0), ma solo bollini gialli (il livello 1, di pre-allerta).  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
35.4 ° C
36.7 °
33.6 °
37 %
0.9kmh
0 %
Mer
35 °
Gio
37 °
Ven
41 °
Sab
38 °
Dom
41 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1605)ultimora (1028)Video Adnkronos (287)Tecnologia (73)sport (62)salute (54)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati