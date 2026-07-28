Diciassettenne morto nell’incidente in scooter: lutto cittadino nel giorno dei funerali

BAGNO A RIPOLI – “Il terribile lutto che ha colpito la famiglia Varvarito e l’intera comunità di Bagno a Ripoli con la scomparsa improvvisa del giovane Edoardo è una tragedia immensa, davanti alla quale possiamo solo stringerci in un abbraccio, per questo apprezzo molto e condivido la scelta del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti, che fin dalle prime ore dopo l’incidente si è fatto interprete del dolore e dello sgomento dei propri cittadini per quanto avvenuto, di proclamare il lutto cittadino per domani, 29 luglio, giorno del funerale di Edoardo“. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha commentato la tragica morte del diciassettenne di Bagno a Ripoli, vittima di un incidente stradale nel quale è coinvolto anche un bus del servizio pubblico, e la decisione dell’amministrazione ripolese di testimoniare il cordoglio dell’intera comunità con una giornata di lutto cittadino.

“Mi unisco al dolore della famiglia, dei parenti, degli amici – ha aggiunto Giani – portando il cordoglio dell’intera giunta regionale”.

Questo il messaggio del Comune di Bagno a Ripoli: “Da ieri fiori e messaggi in ricordo di Edoardo ricoprono il luogo dell’incidente. L’ondata di affetto e vicinanza alla famiglia da parte degli amici, dei suoi compagni di scuola e di sport, di tantissime persone che lo hanno visto crescere in paese, è incredibile e commovente. Per questo, e solo dopo aver sentito la famiglia, abbiamo deciso di fermarci con una giornata di lutto cittadino. Domani, in occasione dei funerali di Edoardo, tutte le iniziative istituzionali saranno annullate e le bandiere del Comune saranno listate a lutto”