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X Money debutta in Usa: il pagamento digitale nella piattaforma di Musk

Tecnologia
REDAZIONE
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1 ' di lettura

(Adnkronos) – X Money, il servizio di pagamento che rappresenta uno dei pilastri del progetto di Elon Musk per trasformare X in una “everything app”, ha iniziato oggi il proprio lancio ufficiale negli Stati Uniti. La piattaforma mette a disposizione degli utenti un portafoglio digitale e un sistema di pagamenti peer-to-peer che ricorda da vicino Venmo, oltre a una carta Visa in metallo personalizzabile con il proprio username su X. 

Tra le funzionalità annunciate figurano anche il supporto per Apple Wallet e i trasferimenti di denaro gratuiti tra utenti della piattaforma. X Money promuove inoltre un rendimento annuo fino al 6 percento, ma l’accesso a questa percentuale è riservato agli abbonati Premium Plus; chi ha un abbonamento Premium standard può ottenere lo stesso tasso “potenziato” solo depositando una somma minima stabilita dalla piattaforma. 

Il servizio era finora disponibile soltanto in una fase beta su invito. Da oggi si apre invece a tutti gli abbonati Premium e Premium Plus residenti negli Stati Uniti. Il lancio arriva alcuni mesi dopo l’annuncio dello stesso Musk, che ad aprile aveva anticipato l’arrivo di un “accesso pubblico anticipato” al servizio. 

Il progetto non è privo di critiche. All’inizio dell’anno la senatrice democratica Elizabeth Warren aveva espresso preoccupazioni sulla sicurezza di X Money, sottolineando i possibili rischi per i consumatori, per la sicurezza nazionale e per la stabilità del sistema finanziario. L’ambizione di portare i pagamenti su X non è comunque nuova: già nel 2023, durante un meeting interno con lo staff, Musk aveva dichiarato che tutto ciò che riguarda il denaro sarebbe passato, prima o poi, attraverso la sua piattaforma. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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