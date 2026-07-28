27.6 C
Firenze
martedì 28 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

NVIDIA e i big tech uniti per la sicurezza dell’AI con Open Secure AI Alliance

Tecnologia
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – NVIDIA e decine di leader mondiali del cloud computing, della cybersecurity e dello sviluppo software hanno fondato l’Open Secure AI Alliance, dando vita a una nuova infrastruttura collaborativa per la sicurezza tecnologica. L’alleanza, che si avvale dell’eredità della Linux Foundation e della comunità OpenSSF, nasce per rispondere alla crescente necessità di strumenti aperti, trasparenti e verificabili capaci di garantire la sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale e dei dati aziendali.  

La decisione di puntare su modelli e framework open-weight trova riscontro in recenti episodi di incident response, come il caso affrontato da Hugging Face, dimostrando che la possibilità di analizzare e adattare i modelli di intelligenza artificiale sulla propria infrastruttura rappresenta un fattore critico per contenere le intrusioni e condurre analisi forensi tempestive.  

Tra i soci fondatori figurano colossi come Adobe, Cisco, Dell Technologies, HPE, IBM, Microsoft, Red Hat, Salesforce, SAP, Siemens e Snowflake, impegnati a condividere tecnologie e standard di sicurezza per evitare punti di fallimento centralizzati in ecosistemi multi-vendor. Ciascun partner apporta contributi specifici all’ecosistema difensivo, tra cui il framework di ricerca NOOA di NVIDIA per la governance degli agenti, il formato Safetensors proposto da Hugging Face per la trasparenza dei pesi dei modelli, le soluzioni di identità zero-trust di HPE, i sistemi di scansione multi-modello MDASH di Microsoft e la condivisione delle tecnologie di codifica da parte di SpaceXAI.  

Di fronte ai dibattiti normativi sulla gestione dei rischi legati all’open source, l’alleanza evidenzia che la sicurezza non può dipendere unicamente da sistemi chiusi e opachi, ma richiede la mobilitazione dell’intera comunità di esperti per testare, verificare e rafforzare le difese collettive, sollecitando i governi e i regolatori a considerare gli strumenti aperti come asset strategici di difesa anziché come fattori di vulnerabilità. 

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
27.6 ° C
29.3 °
26.3 °
72 %
0.5kmh
0 %
Mar
36 °
Mer
37 °
Gio
41 °
Ven
42 °
Sab
41 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1616)ultimora (1026)Video Adnkronos (301)Tecnologia (74)sport (61)salute (56)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati