Facebook, arriva il feed video a schermo intero in stile TikTok

(Adnkronos) – Meta è pronta a rivoluzionare ancora una volta Facebook nel tentativo di contrastare la crescita di TikTok e delle altre piattaforme concorrenti. L’azienda ha annunciato una serie di novità che puntano a rendere il social network sempre più incentrato sui contenuti video, con un’interfaccia completamente ripensata che richiama da vicino l’esperienza offerta dall’app di ByteDance.

Il responsabile di Facebook, Tom Alison, ha confermato che entro la fine dell’anno inizieranno i test di una nuova esperienza che porterà alcuni utenti ad aprire l’app direttamente su un feed di video a schermo intero. In pratica, non appena verrà avviata l’applicazione, gli utenti selezionati si ritroveranno immersi in un flusso continuo di contenuti verticali, una soluzione che ricorda molto il funzionamento di TikTok.

Meta non ha ancora mostrato immagini della nuova interfaccia, ma ha spiegato che la sperimentazione partirà nei Paesi dove il consumo di video è particolarmente elevato, per poi valutare un’espansione negli Stati Uniti nel corso del prossimo anno.

Secondo l’azienda, la scelta nasce dall’evoluzione del comportamento degli utenti. “I video sono il luogo in cui avvengono le conversazioni, si formano le community e nasce anche il commercio”, ha spiegato Alison, sottolineando come Facebook debba adattarsi a un ecosistema sempre più dominato dai contenuti video.

La mossa arriva in un momento delicato per Meta. Nei primi tre mesi del 2026, infatti, l’azienda ha registrato una perdita complessiva di circa 20 milioni di utenti sulle proprie piattaforme. Sebbene Facebook resti ancora il social network più utilizzato al mondo, la distanza dai concorrenti continua ad assottigliarsi: YouTube è ormai molto vicino, mentre TikTok ha raggiunto oltre un miliardo di utenti mensili in appena tre anni dal lancio.

Meta ha annunciato anche il debutto di Seller, una nuova applicazione dedicata ai venditori di Facebook Marketplace. L’app consentirà di gestire gli annunci, monitorarne le prestazioni e comunicare con gli acquirenti in un ambiente separato dall’app principale di Facebook, rendendo più semplice l’attività di compravendita.

Si tratta dell’ennesimo passo nella trasformazione di Facebook in una piattaforma composta da servizi sempre più specializzati. All’inizio dell’anno era già stata lanciata anche Forum, un’app dedicata esclusivamente ai Gruppi Facebook, con un funzionamento che ricorda da vicino le community presenti su Reddit.

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