25.6 C
Firenze
giovedì 23 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Intelligenza Artificiale: ANGI ed ENIA siglano un patto strategico

Tecnologia
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) e l’ENIA hanno formalizzato un accordo di collaborazione volto a sostenere lo sviluppo dell’ecosistema dell’Intelligenza Artificiale in Italia, ponendo al centro la valorizzazione delle competenze territoriali, il supporto alle startup e il confronto con le istituzioni per la definizione delle politiche di settore.  

L’iniziativa, favorita dal raccordo tecnico-scientifico curato da Niccolò Quattrini, punta a costruire un percorso strutturato per unire i principali attori della ricerca e del mercato. “L’Intelligenza Artificiale rappresenta una straordinaria opportunità di crescita per il nostro Paese, ma per trasformarla in valore serve un ecosistema capace di fare rete”, dichiara Gabriele Ferrieri, presidente di ANGI, sottolineando l’importanza di valorizzare giovani, imprese e territori attraverso progettualità concrete.  

Sulla stessa linea si colloca la posizione di Valeria Lazzaroli, presidente di ENIA, secondo cui “l’Intelligenza Artificiale è una leva strategica per la competitività del sistema Paese e richiede una visione condivisa, multidisciplinare e responsabile”. La partnership si tradurrà nei prossimi mesi in un programma congiunto di eventi e iniziative pubbliche e private, progettate per diffondere una cultura dell’innovazione orientata alla sostenibilità economica e sociale, consolidando una rete nazionale autorevole e pronta a cogliere le sfide della transizione tecnologica. 

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.6 ° C
27.3 °
24.4 °
44 %
0.9kmh
1 %
Gio
32 °
Ven
32 °
Sab
35 °
Dom
35 °
Lun
35 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1738)ultimora (1071)Video Adnkronos (360)Tecnologia (75)salute (55)sport (55)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati