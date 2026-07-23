Coltiva droga in casa: arrestato a Volterra dalla Guardia di Finanza

VOLTERRA – I finanzieri del comando provinciale di Pisa, nell’ambito dell’intensificazione delle attività di contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti, hanno individuato un laboratorio clandestino adibito alla produzione, confezionamento e allo stoccaggio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, sviluppata attraverso mirati servizi di controllo economico del territorio, ha consentito di localizzare un immobile, a Volterra, utilizzato quale base operativa per la preparazione e il confezionamento della droga, destinata all’immissione sul mercato illecito.

Nel corso dell’attività, i militari della tenenza di Volterra, assieme alle unità cinofile del Gruppo di Pisa, hanno sottoposto a controllo un uomo di 41 anni, già noto per reati della stessa specie. Nel corso della perquisizione i finanzieri hanno rinvenuto, nel’abitazione dello stesso, una serra indoor completa di materiale e attrezzature destinate alla coltivazione, tra cui fertilizzanti, lampade per l’illuminazione ed ulteriore materiale accessorio riconducibile all’allestimento e al funzionamento della serra.

Fondamentale si è rivelato il contributo fornito dal cane antidroga Neva il cui fiuto ha prima consentito di individuare il soggetto e, successivamente, i locali all’interno dei quali erano occultati lo stupefacente, nonché il materiale utilizzato per la lavorazione.

La sostanza stupefacente rinvenuta, consistente in 124 grammi di marijuana, 0,70 grammi di hashish e 67 semi di canapa, è stata sottoposta a sequestro e il responsabile è stato denunciato alla procura di Pisa per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In un’altra operazione, i militari del gruppo di Pisa hanno arrestato un 22enne di origini tunisine sorpreso mentre, nella centralissima piazza Garibaldi, cedeva una dose di sostanza stupefacente a un giovane italiano.

In particolare, l’attenzione dei finanzieri è stata attirata dal comportamento dell’acquirente che è stato avvicinato dal tunisino il quale, al termine di un breve colloquio, gli ha consegnato una dose di sostanza stupefacente, ricevendo in cambio una banconota da 20 euro.

A seguito della perquisizione personale, 22enne extracomunitario è stato trovato in possesso di banconote da 20 euro e da 10 euro, somme sottoposte a sequestro, assieme alla sostanza stupefacente.

Al termine delle operazioni, il cittadino extracomunitario è stato tratto in arresto in flagranza, per cessione di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato segnalato alla prefettura di Pisa.

Le attività eseguite testimoniano il costante impegno della Guardia di finanza nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, a tutela della sicurezza e della legalità sul territorio.