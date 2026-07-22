Mancato accredito a Ilaria Bonuccelli per il Festival Pucciniano: interviene l’assessora Manetti

La vicenda legata al mancato accredito della giornalista Ilaria Bonuccelli per il Festival Pucciniano registra l’intervento dell’assessora regionale alla cultura con delega all’informazione ed e

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ditoria, Cristina Manetti. L’esponente della giunta ha manifestato attenzione e preoccupazione per l’accaduto, richiamando la presa di posizione già espressa dall’Ordine dei Giornalisti della Toscana.

Pur ribadendo la necessità di rispettare l’autonomia della Fondazione Festival Pucciniano, Manetti ha sottolineato l’importanza di fare luce sulle ragioni alla base del provvedimento. Secondo l’assessora, l’assenza di spiegazioni adeguate rischierebbe di compromettere la trasparenza e la tutela del lavoro giornalistico. La nota si conclude con un richiamo al valore del confronto e del diritto di cronaca, definiti elementi essenziali per la crescita culturale.