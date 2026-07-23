Aggressione brutale e rapina in pieno giorno ai danni di un corriere a Braccagni

GROSSETO – Un’aggressione brutale e una rapina in pieno giorno a Braccagni, frazione del comune di Grosseto. Nel primo pomeriggio di ieri (22 luglio), un corriere impegnato nel consueto giro di consegne quotidiane è stato affiancato, bloccato e picchiato selvaggiamente da due uomini che gli hanno sottratto l’intero carico prima di far perdere le proprie tracce.

Nonostante le ferite e lo stato di shock, la vittima è riuscita a dare l’allarme contattando il numero unico per le emergenze 112. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno prestato le prime cure al malcapitato, trasportandolo poi d’urgenza all’ospedale Misericordia di Grosseto per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

Nella frazione grossetana sono tempestivamente intervenute le volanti della Polizia di Stato e gli specialisti della scientifica per eseguire i rilievi sulle scene del reato. Stando ai primi elementi raccolti e alle testimonianze, i due malviventi, che parlavano con un marcato accento dell’Est Europa, si sarebbero dati alla fuga a bordo di un’automobile di colore bianco.

Le indagini sono ora affidate agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Grosseto, che stanno passando al setaccio le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona nel tentativo di ricostruire la via di fuga e risalire all’identità dei responsabili.