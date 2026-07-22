Lotta all’obesità giovanile: la sanità senese protagonista delle nuove linee guida nazionali

SIENA – L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese riveste un ruolo di primo piano nella definizione delle nuove disposizioni nazionali dedicate alla cura del sovrappeso e dell’obesità giovanile. La dottoressa Barbara Paolini, che guida la struttura semplice dipartimentale di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Aou Senese e presiede l’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, è entrata a far parte del comitato tecnico-scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità. Al contempo, la dietista Barbara Martinelli figura tra i revisori esterni del documento.

Le disposizioni formulate mirano a definire raccomandazioni operative per la gestione dei pazienti tra i 12 e i 18 anni che non rispondono ai trattamenti basati unicamente sulla modifica dello stile di vita, come la dieta e l’attività fisica. L’obiettivo è uniformare le cure sul territorio nazionale, tenendo conto delle evidenze scientifiche e delle esigenze dei pazienti.

La dottoressa Paolini sottolinea la natura della patologia: “È importante partire dal concetto che l’obesità è una patologia cronica, con elevata probabilità di recidiva, che richiede un trattamento continuo nel tempo. Le strategie terapeutiche possono essere modulate e adattate nelle diverse fasi della vita e della malattia, ma l’aderenza alla cura e la presa in carico da parte del team non devono essere interrotte”. Il documento raccomanda che l’intensità delle cure sia proporzionata alla gravità della condizione e alla presenza di eventuali patologie associate, affidando la valutazione iniziale a uno specialista. Per una corretta presa in carico è previsto l’intervento di un gruppo di lavoro multidisciplinare composto da un dietista, uno specialista in scienza dell’alimentazione e uno psicologo o neuropsichiatra infantile.

La stesura del testo ha potuto contare sull’esperienza maturata dall’Aou Senese, che da oltre dieci anni impiega un team integrato composto da personale della Chirurgia Bariatrica, della Dietetica e Nutrizione Clinica, dell’Endocrinologia e della Psichiatria. La prevenzione e l’intervento tempestivo in età adolescenziale rappresentano, secondo l’esperta, un argine fondamentale per ridurre i rischi legati a malattie croniche come il diabete di tipo 2, i disturbi cardiovascolari e le patologie oncologiche.