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Poliziotto fuori servizio salva un anziano da un incendio di appartamento

L'agente è riuscito ad aprire la porta con una spallata e a mettere in salvo l'uomo, accompagnandolo all'esterno dello stabile

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Polizia in azione (foto Adn Kronos)
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – Nei giorni scorsi, un poliziotto, nel raggiungere gli uffici di via Zara per il suo turno di servizio, ha salvato un signore di 75 anni.

L’ispettore in servizio presso la Sezione investigativa del Servizio centrale operativo di Firenze, si stava recando in ufficio quando, percorrendo via Boccherini, ha notato la dipendente di una farmacia della zona parlare in modo concitato con un anziano affacciato ad una finestra del secondo piano di un palazzo e un’ulteriore finestra con una copiosa fuoriuscita di fumo. L’anziano è apparso particolarmente confuso, quasi assente.

Il poliziotto ha immediatamente chiesto alle persone presenti di chiamare il numero unico di emergenza 112 e, nel frattempo, è entrato, senza esitazione, nello stabile, raggiungendo l’abitazione interessata e il 75enne in difficoltà.

Dopo aver richiamato varie volte la sua attenzione, bussando ripetutamente alla sua porta e tentando di sfondarla con una spallata, è riuscito ad accedere all’interno, constatando l’abitazione completamente invasa dal fumo che fuoriusciva da una camera da letto.

L’ispettore ha così soccorso l’uomo provvedendo a farlo uscire celermente dall’abitazione e accompagnandolo all’esterno dello stabile, dove poi è giunta un’ambulanza per prestare le cure del caso e i vigili del fuoco per domare le fiamme.

© Riproduzione riservata

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