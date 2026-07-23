Tenta di disfarsi della droga prima del controllo della polizia: arrestato

FIRENZE – Nella mattinata di martedì la polizia di Firenze ha arrestato un 29enne conosciuto dal personale operante come soggetto dedito all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.
A seguito di attività info investigativa, il personale della Squadra Mobile della Questura di Firenze ha raggiunto l’abitazione che risultava essere nella disponibilità dell’uomo, in via del Pesciolino. Mentre un’aliquota di personale ha fatto accesso all’appartamento, l’altra, rimasta in strada, ha notato da una delle finestre del palazzo interessato, un uomo, il 29enne poi identificato, lanciare un sacchetto nel giardino prospicente.
Immediatamente recuperato dagli operatori il sacchetto lanciato, è stata rinvenuta al suo interno sostanza stupefacente del tipo anfetamina e metanfetamina per un peso complessivo di 40 grammi circa.
Approfonditi i controlli dal restante del personale all’interno della camera in uso al 29enne, è stata rinvenuta, inoltre, la somma di 12.175 euro, 23 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione e materiale verosimilmente impiegato per il confezionamento.
Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.
Il 29enne, con a carico altri precedenti, è stato condotto al carcere di Sollicciano in attesa della convalida della misura precautelare.