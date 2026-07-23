Fermato dopo un furto doveva scontare una pena per droga e utilizzo di banconote false

FIRENZE – Nella serata di martedì 21 luglio, la Polizia di Stato di Firenze è intervenuta per la segnalazione di un furto consumato presso un supermercato di via Erbosa.

Le volanti di via Zara, giunte sul posto, hanno rintracciato l’autore, il 42enne poi identificato, che, sprovvisto di documenti, ha declinato al personale operante le proprie generalità, poi risultate false.

All’esito degli approfondimenti eseguiti dagli agenti, è – infatti – emersa un’altra identità dell’uomo con la quale è risultato a suo carico un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva a seguito di revoca della misura alternativa alla detenzione emessa nel 2024 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli per reati in materia di stupefacenti e spendita di banconote false.

Il 42enne ha riferito agli operatori di essere a conoscenza della pena ancora da espiare e, pertanto, di aver fornito un altro nome.

Successivamente alle formalità di rito, l’uomo è stato condotto al carcere di Sollicciano in esecuzione del provvedimento e denunciato per falsa attestazione a pubblico Ufficiale sulla propria identità personale.