Inter, John Stones a un passo

(Adnkronos) – L’Inter è pronta ad annunciare un colpo importante in questa sessione estiva di mercato. Mister Cristian Chivu è impegnato nella preparazione della squadra (vittoria domenica scorsa in amichevole contro il Karlsruher con doppietta di Diouf), e intanto la dirigenza nerazzurra non ha mai fermato i lavori fuori dal campo per rinforzare la rosa.

John Stones sarà un nuovo giocatore dell’Inter: il difensore inglese infatti avrebbe trovato l’accordo con la dirigenza nerazzurra, avanzando così verso la chiusura della trattativa.

Un accordo che vedrebbe Stones legarsi all’Inter fino al 2028, con mister Chivu che potrebbe così abbracciare un rinforzo importante per la difesa. Nelle prossime ore arriveranno ulteriori dettagli e, probabilmente, anche la fumata bianca definitiva.

Fantacalcio.it per Adnkronos



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