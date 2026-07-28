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Il locale è frequentato da soggetti noti alle forze dell’ordine: il questore lo chiude 15 giorni

Decisione su proposta del commissariato e della polizia locale di Montevarchi dopo una serie di controlli e segnalazioni

Cronaca
REDAZIONE
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Questore chiude per 15 giorni un locale di Arezzo (foto polizia)
Meno di 1 ' di lettura

AREZZO – Nell’ambito del costante monitoraggio dei pubblici esercizi presenti ed attivi sul territorio provinciale, al fine di prevenire la commissione di reati o comunque l’insorgere di situazioni di pericolo o turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica, il questore di Arezzo ha disposto con proprio decreto motivato, ex articolo 100 del Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza, la chiusura per 15 giorni di un esercizio commerciale di somministrazione kebab e altro cibo etnico sito nel centro storico di Montevarchi. 

Il locale, divenuto nel tempo abituale luogo di ritrovo per soggetti noti alle forze dell’ordine ha visto numerosi, ripetuti accessi e sopralluoghi delle forze di polizia presenti sul territorio, anche a seguito di segnalazioni e richieste di intervento da parte della cittadinanza per situazioni di tensione tra gli avventori.

Su proposta del commissariato di Montevarchi e della polizia locale di Montevarchi, il questore ha quindi stabilito, nell’ambito delle prerogative dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza, che il locale resti chiuso al pubblico per 15 giorni, sottoscrivendo il relativo provvedimento, curato in fase istruttoria e redatto dalla Divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Arezzo.

 

© Riproduzione riservata

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