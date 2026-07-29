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Firenze, fermato in via dei Serragli con hashish e cocaina: arrestato un trentacinquenne

Convalidato l'arresto per direttissima: per l'indagato il giudice ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Firenze

Cronaca
REDAZIONE
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morta bambina di 11 anni a Porcari
FB | carabinieri
1 ' di lettura

FIRENZE – Un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’episodio si è verificato nella serata del 25 luglio a Firenze, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio concentrato nell’area tra piazza Santo Spirito e Borgo Tegolaio.

I militari hanno notato l’uomo mentre percorreva via dei Serragli in sella a una bicicletta elettrica. Alla vista della pattuglia, il trentacinquenne ha tentato di allontanarsi con discrezione per evitare l’incontro con le forze dell’ordine. Questo atteggiamento elusivo ha però insospettito gli agenti, che sono intervenuti per bloccarlo e procedere all’identificazione.

La successiva perquisizione personale ha portato alla scoperta di otto dosi di droga. Nello specifico, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 47 grammi di hashish divisi in tre porzioni, 1,47 grammi di marijuana ripartiti in tre dosi e poco più di un grammo di cocaina suddiviso in due confezioni. Insieme alle sostanze, le forze dell’ordine hanno trovato una somma in contanti, ritenuta il guadagno dell’attività illecita. L’intero materiale è stato posto sotto sequestro.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella mattina del 27 luglio è comparso in aula per la celebrazione del rito per direttissima: il giudice ha convalidato il fermo e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora all’interno del Comune di Firenze.

© Riproduzione riservata

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