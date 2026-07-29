Pianese, le prime parole del difensore Gabriele Morelli: “Sensazioni positive, la strada intrapresa è quella giusta”

PIANCASTAGNAIO – Le prime settimane di lavoro nel ritiro della Pianese tracciano un bilancio positivo per Gabriele Morelli. Il nuovo difensore bianconero, classe 1996, ha fatto il punto della situazione sull’avvio della preparazione atletica, ponendo l’accento sull’impatto con la nuova realtà societaria e affidando le proprie sensazioni a una serie di riflessioni.

“In questi primi giorni ho trovato un ambiente molto sereno e tranquillo”, ha spiegato il giocatore, descrivendo i suoi primi passi con il gruppo. “La sensazione è quella di essere entrato in una grande famiglia, dove tutti remano nella stessa direzione. Mi ha fatto davvero piacere e mi sto ambientando molto bene. Ho trovato un gruppo di ragazzi straordinario e il mio obiettivo è inserirmi nel migliore dei modi e dare il massimo per la squadra”.

Le indicazioni incoraggianti arrivano anche dal rettangolo verde, a seguito della prima uscita stagionale che ha visto la formazione superare per 3-0 l’Empoli Primavera. Analizzando la prestazione, Morelli ha inquadrato l’importanza del test: “Il primo test è stato soprattutto un’occasione per mettere minuti nelle gambe. Siamo solo all’inizio della preparazione e in questa fase è giusto accumulare lavoro, ma le sensazioni sono positive. Stiamo cercando di assimilare le idee del mister e, allenamento dopo allenamento, ciò che ci chiede sta iniziando a vedersi in campo. C’è ancora tanto da lavorare, ma la strada intrapresa è quella giusta”.

Con l’avanzare della carriera, il difensore si ritrova oggi a ricoprire una posizione di maggiore leadership all’interno delle dinamiche di squadra. “Essere tra i giocatori più esperti della rosa fa un certo effetto”, ha ammesso. “Allo stesso tempo, però, credo di poter dare una mano anche sotto questo aspetto. L’esperienza può essere utile non solo in campo, ma anche nello spogliatoio, cercando di aiutare i compagni più giovani e di essere un punto di riferimento quando serve. È un ruolo che accolgo con naturalezza, perché ogni stagione porta con sé nuove responsabilità”.

L’ultimo passaggio delle sue dichiarazioni ha riguardato l’attesa per la composizione dei gironi e dei calendari del prossimo campionato, la cui definizione è attesa nelle prossime ore: “Per quanto riguarda il campionato, non credo faccia differenza affrontare subito una delle squadre più forti oppure partire con un calendario, almeno sulla carta, più morbido. La cosa più importante è lavorare su noi stessi e farci trovare pronti fin dall’inizio, indipendentemente dall’avversario che avremo di fronte”.