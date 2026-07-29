Anziano di 92 anni travolto in bici da un’auto: in elisoccorso da Grosseto a Siena

GROSSETO – Grave incidente stradale nella mattinata di oggi lungo viale Europa a Grosseto, dove un ciclista di 92 anni è rimasto ferito in modo critico a seguito di un violento scontro con un’autovettura.

L’allarme alla centrale operativa del 118 è scattato poco prima delle 10, attivando in pochi istanti la macchina dell’emergenza sanitaria. Le condizioni dell’anziano, sbalzato rovinosamente a terra dopo l’impatto con il veicolo, sono apparse da subito particolarmente delicate. Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli equipaggi di un’automedica di Grosseto e di un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Roselle, che hanno prestato le primissime cure al ferito.

Vista la gravità del quadro clinico e dei traumi riportati, i medici hanno richiesto l’intervento d’urgenza dell’elisoccorso Pegaso 1. L’uomo, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato caricato a bordo dell’elicottero e trasferito a tutta velocità, in codice tre di massima gravità, al pronto soccorso del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.

Sul luogo del sinistro sono intervenute anche le forze dell’ordine, incaricate di gestire la viabilità nel tratto interessato e di effettuare tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.