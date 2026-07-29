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Pokémon Pokopia, la Parte 1 del Pass di espansione arriva il 5 agosto

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – The Pokémon Company ha reso noto che la Parte 1 del Pass di espansione di Pokémon Pokopia, il contenuto scaricabile a pagamento per Nintendo Switch 2, sarà disponibile dal 5 agosto. Ad accompagnare l’annuncio è arrivato anche un trailer che mostra in anteprima le novità in arrivo, mentre sono stati diffusi i primi dettagli sulla Parte 2, prevista per la fine dell’anno. 

Al centro della Parte 1 c’è il Fondale Bolleblub, una nuova città sottomarina in cui i giocatori potranno muoversi ed esplorare. Nell’ambiente subacqueo sarà possibile coltivare cocomeri grazie al supporto di Pokémon esperti in idratazione, mentre altri Pokémon specializzati in elettrificazione potranno azionare gli sparabolle o accendere i lampioni della città. Il Fondale Bolleblub introduce inoltre nuovi Pokémon da incontrare, nuovi completi da indossare, un potenziamento per la mossa Surf e una new entry sul fronte gastronomico: i frullati. 

Un elemento distintivo di questa espansione è la possibilità di raggiungere, attraverso una fossa sul fondo del mare, degli abissi immersi nell’oscurità. In questa zona i giocatori potranno avventurarsi in compagnia di altri Pokémon, orientandosi grazie alla luce dei coralli. 

Sul piano costruttivo, il Fondale Bolleblub introduce i blocchi galleggianti, che permettono di realizzare strutture sospese a diverse altezze, possibili solo in un contesto sottomarino. Tra i progetti realizzabili figurano un Sottomarino Sharpedo e una stanza in stile base segreta. 

Per quanto riguarda la Parte 2, attesa entro la fine dell’anno, The Pokémon Company ha anticipato che i giocatori e i loro Pokémon potranno indossare accessori, oltre a poter contare su nuovi arredi e nuovi incontri. Ulteriori dettagli sono attesi nelle prossime settimane. 

Parallelamente al lancio della Parte 1, il 5 agosto sarà disponibile anche l’aggiornamento gratuito alla versione 2.0.0 di Pokémon Pokopia, rivolto a tutti i possessori del gioco. La novità principale riguarda l’apprendimento della mossa Sub, insegnata da Manaphy, che consentirà ai giocatori di nuotare insieme ai Pokémon di tipo Acqua e di costruire strutture direttamente sott’acqua. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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