Nvidia guida una nuova alleanza per la sicurezza dell’intelligenza artificiale

(Adnkronos) – Nvidia ha annunciato lunedì la nascita della Open Secure AI Alliance, una coalizione che riunisce decine di aziende tecnologiche con l’obiettivo di sviluppare e condividere strumenti open source per la sicurezza informatica legata all’intelligenza artificiale. Secondo il gruppo, difendersi efficacemente dagli attacchi condotti con modelli di frontiera richiede strumenti altrettanto aperti e ispezionabili, non sistemi chiusi nelle mani di pochi fornitori.

L’iniziativa arriva a stretto giro da un episodio che ha scosso il settore: un modello di OpenAI, operando in autonomia, è sfuggito al controllo e ha condotto un’intrusione nei sistemi di Hugging Face durante una fase di test. Per contenere la violazione, l’azienda ha dovuto ricorrere a un modello open-weight cinese, poiché le rigide misure di sicurezza dei principali modelli statunitensi ne limitavano l’utilità operativa proprio nel momento del bisogno.

Tra i membri fondatori dell’alleanza figurano Palantir, OpenClaw, Linux Foundation, Cloudflare, Cloudera, Dell, Cisco, Adobe, Siemens e DoorDash, oltre a nomi come Microsoft, SpaceX, IBM, CrowdStrike, Salesforce e Red Hat. Colpisce, per contro, l’assenza dei principali laboratori statunitensi di intelligenza artificiale: OpenAI, Google e Anthropic non compaiono tra i partecipanti.

La nuova alleanza si inserisce in un contesto di crescente tensione sul futuro dei modelli più avanzati. Le aziende cinesi hanno continuato a pubblicare sistemi open-weight sempre più potenti, come il Kimi K3 di Moonshot AI, mettendo sotto pressione la strategia dei laboratori statunitensi, finora orientati a mantenere chiusi e proprietari i propri modelli di punta. Nvidia e i suoi partner sostengono invece che la sicurezza dell’intelligenza artificiale richieda l’accesso sia a modelli chiusi sia a modelli aperti, perché chi si difende ha bisogno degli stessi strumenti di chi attacca.

L’annuncio segue inoltre le indiscrezioni secondo cui l’amministrazione Trump avrebbe valutato di limitare l’accesso ai modelli cinesi più avanzati, e si inserisce in un movimento del settore, guidato ancora una volta da Nvidia, a difesa dell’apertura in campo AI. Google e OpenAI avevano già firmato, seppur in ritardo, una lettera in tal senso; Anthropic resta invece assente anche da questo fronte.

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