Fiorentina, vittoria nel test con il Watford nella serata dell’amarcord con Bove

Watford – Fiorentina 0-1

WATFORD: Bachmann, Traore, Pollock, Keben, Bola, Kyprianou, Bove, Nabizada, Maamma, Baah, Doumbia. A disposizione: Marriott, Macaulay, Petris, Akomeah, Clarridge, Eames, Ramirez, Louza, Massiah-Edwards, Adu-Poku, Chikovani, Kjerrumgaard, Bravo, Vata. All.: Dionisi.

FIORENTINA: De Gea, Dodo, Atta, Dragusin, Brescianini, Gudmundsson, Fagioli, Ranieri, Mandragora, Ndour, Piccoli. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Fabbian, Fortini, Viery, Braschi, Kospo, Croci, Deli, Mazzeo, Perrotti, Oulai. All.: Grosso.

RETI: 38’pt Piccoli

Ha il sapore forte delle storie di vita e di sport la serata di Vicarage Road. L’amichevole estiva tra Watford e Fiorentina è stata prima di tutto la partita di Edoardo Bove. Il centrocampista romano, indossando la fascia da capitano concessagli dal tecnico Alessio Dionisi, ha riabbracciato a viso aperto il suo passato. Una sfida speciale per lui, a due stagioni da quel drammatico 1 dicembre 2024 quando, vestendo la maglia viola al Franchi contro l’Inter, si accasciò sul prato per un arresto cardiaco che rese necessario l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo.

Per poter continuare a giocare a grandi livelli, viste le normative italiane, Bove si è dovuto trasferire in Inghilterra, dove con i colori del Watford ha debuttato in Championship lo scorso 14 febbraio, collezionando finora 11 presenze e togliendosi anche la soddisfazione del gol nel 3-1 contro il Wrexham dello scorso 17 marzo. A Vicarage Road l’ex viola è rimasto in campo fino al 25′ della ripresa e al fischio finale ha atteso con affetto i compagni di un tempo. Già prima di far rientro negli spogliatoi, nel tunnel ha riabbracciato De Gea — che nei primissimi minuti del match gli ha negato il gol con un grande intervento —, Dodò, Ranieri e Mandragora. “Parlo spesso con i miei ex compagni e con i tifosi viola, mi hanno aiutato in un periodo molto difficile e non posso che ringraziarli”, le commosse parole di Bove ai canali ufficiali del club inglese.

Sul piano del punteggio la Fiorentina si è imposta per 1-0 grazie al graffio vincente firmato da Roberto Piccoli al 38′ della prima frazione. Tra le fila dei gigliati non si sono visti Moise Kean, ancora impegnato in un programma di lavoro differenziato, e Alex Jimenez, bloccato da un attacco influenzale. Il prossimo test di alto profilo per la truppa di Grosso è fissato per sabato alle 18 a Klagenfurt, in Austria, contro il Real Madrid. Proprio dal club blancos è in arrivo a Firenze il diciannovenne difensore Víctor Valdepeñas: c’è l’ok di José Mourinho per una cifra di 8 milioni di euro, con il 50 per cento sulla futura rivendita e un diritto di recompra triennale a favore degli spagnoli.

Nel frattempo la società viola ha completato importanti manovre in uscita: ufficiali le cessioni di Pietro Comuzzo al Torino e di Luis Balbo allo Sturm Graz, oltre all’addio di Matias Moreno, passato al Venezia con la formula del prestito con obbligo di riscatto.