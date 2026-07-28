Indice di sportività, Firenze quinta in Italia: la classifica completa delle dieci province toscane

La ventesima edizione dell’Indice di sportività, elaborato da Pts Sport per Il Sole 24 Ore, fotografa lo stato di salute del movimento sportivo in Italia attraverso trentadue indicatori specifici. Se a livello nazionale la classifica generale vede il sorpasso di Milano ai danni di Trento, il panorama della Toscana presenta una situazione variegata, con Firenze che si conferma la realtà di punta della regione.

Il capoluogo fiorentino occupa la quinta posizione assoluta con 661,3 punti, pur cedendo tre gradini rispetto all’edizione precedente. Firenze eccelle in modo particolare negli sport individuali, dove risulta terza in Italia, e in quelli di squadra, con un quinto posto di settore. La provincia vanta inoltre la leadership nazionale per quanto riguarda il nuoto e la presenza degli enti di promozione sportiva. Guardando all’albo d’oro dell’indagine, Firenze ha conquistato il primo posto generale in due occasioni storiche, nel 2008 e nel 2015.

Alle spalle del capoluogo si posiziona Livorno, ventinovesima con 373,1 punti. Il territorio labronico, che vinse l’Indice nel 2009, spicca per il nono posto nazionale nella categoria degli sport individuali. Nel bilancio dei vent’anni, Livorno si distingue inoltre per essersi piazzata seconda nel nuoto e terza nell’atletica.

Scorrendo la graduatoria regionale si trovano Lucca, trentanovesima con 298,2 punti, trainata da un solido diciottesimo posto alla voce ‘Struttura sportiva’, e Siena, quarantesima a quota 295,7 punti. Analizzando la media storica del ventennio, la provincia senese vanta il terzo posto assoluto a livello nazionale nel basket, mentre Lucca risulta quarta nel tennis.

Nella fascia centrale della classifica figurano Pisa, quarantasettesima con 259,1 punti, e Arezzo, cinquantunesima con 233,2 punti, quest’ultima sostenuta dal trentunesimo posto negli sport di squadra. Seguono Pistoia alla posizione numero cinquantadue con 230,1 punti e Prato alla cinquantotto con 203,9 punti. Proprio Prato detiene tuttavia un primato storico di assoluto rilievo: è la prima provincia in Italia per i risultati ottenuti nel tennis nell’arco delle venti edizioni analizzate.

Chiudono la rappresentanza toscana Massa Carrara, settantunesima con 180,5 punti, e infine Grosseto, che si ferma all’ottantaquattresimo posto con 139,1 punti, penalizzata soprattutto dal posizionamento oltre l’ottantesima piazza negli sport di squadra e in quelli individuali.