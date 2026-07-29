Emma Gallorini dopo l’esordio agli Assoluti: “C’è rammarico, potevo fare di più”

FIRENZE – Sabato 25 e domenica 26 luglio, lo stadio Luigi Ridolfi di Firenze ha ospitato i Campionati Italiani Assoluti su pista. Tra gli atleti in gara figurava anche Emma Gallorini, al suo esordio nella principale rassegna nazionale dedicata all’atletica leggera.

La portacolori biancorossonera ha preso parte alla prova dei 3000 metri siepi, chiudendo la gara in tredicesima posizione assoluta. Il cronometro si è fermato a 10’37″59, un riscontro che rappresenta per l’atleta il secondo tempo più veloce mai registrato in carriera sulla distanza.

L’appuntamento fiorentino ha offerto a Gallorini l’opportunità di gareggiare in un contesto agonistico di vertice, all’interno di una manifestazione che ha visto la partecipazione di figure di primo piano della nazionale e medagliati olimpici, tra cui Marcell Jacobs, Nadia Battocletti e Gianmarco Tamberi. La presenza all’evento aggiunge una nuova tappa al percorso di crescita sportiva dell’atleta.

La redazione del Corriere Toscano ha raccolto le dichiarazioni di Emma Gallorini, che riportiamo di seguito.

“Ripensando alla gara, non posso dire di essere pienamente soddisfatta. È vero, il 10’37”59 è il mio secondo miglior tempo di sempre, ma sono arrivata a questo appuntamento più stanca del solito, sia mentalmente che fisicamente, e sono situazioni che nello sport possono capitare. Rimane però un po’ di amaro in bocca, perché sento che avrei potuto fare di più.

Allo stesso tempo è stato davvero emozionante gareggiare ai Campionati Italiani Assoluti, in uno stadio importante come quello di Firenze e accanto ai migliori atleti italiani. È un’esperienza che porterò sicuramente con me.

Adesso mi prenderò un po’ di tempo per recuperare, soprattutto fisicamente, ma proprio questa gara mi ha lasciato ancora più voglia di ripartire. Ho tanta voglia di tornare ad allenarmi e di prendermi quella rivincita che ogni atleta cerca dopo una prestazione che sente di non aver espresso al meglio”.