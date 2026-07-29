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In fiamme terreni incolti e una porzione di bosco a Manciano

In azione vigili del fuoco e Aib rurale di Ansedonia: l'incendio a pochi chilometri dalla frazione di Poggio Murella

Cronaca
REDAZIONE
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In fiamme terreni incolti e una porzione di bosco a Manciano (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

MANCIANO – Nel primo pomeriggio di oggi (29 luglio) intorno alle 14, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio sviluppatosi a pochi chilometri dalla frazione di Poggio Murella, nel comune di Manciano.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco volontari di Manciano e Aib rurale di Ansedonia, supportate da squadre antincendio dell’Unione dei Comuni. Considerata l’estensione del rogo, è stato inoltre attivato l’elicottero della Regione Toscana.

L’incendio ha interessato terreni incolti e una porzione di bosco.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali per gli accertamenti di competenza.

© Riproduzione riservata

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