In fiamme terreni incolti e una porzione di bosco a Manciano

MANCIANO – Nel primo pomeriggio di oggi (29 luglio) intorno alle 14, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio sviluppatosi a pochi chilometri dalla frazione di Poggio Murella, nel comune di Manciano.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco volontari di Manciano e Aib rurale di Ansedonia, supportate da squadre antincendio dell’Unione dei Comuni. Considerata l’estensione del rogo, è stato inoltre attivato l’elicottero della Regione Toscana.

L’incendio ha interessato terreni incolti e una porzione di bosco.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali per gli accertamenti di competenza.