Arezzo ko nel test con l’Albinoleffe dopo un primo tempo deciso dal rigore di Cianci

CLUSONE – Il terzo test estivo dell’Arezzo porta in dote indicazioni contrastanti per mister Cristian Bucchi, con un primo tempo brillante vanificato da una ripresa sottotono sul campo del centro sportivo comunale di Clusone. Contro l’AlbinoLeffe la sfida si chiude sul 3-1 in favore dei seriani, bravi a ribaltare nella seconda frazione l’iniziale vantaggio amaranto.

La partenza dell’Arezzo è aggressiva e propositiva. Dopo appena tre minuti Varela Djamanca da fuori calibra un destro bloccato a terra da Baldi, mentre al 11′ Eklu ci prova in acrobazia senza fortuna su cross di Martinez. L’AlbinoLeffe risponde con una sventagliata da lontano di Ciko al 15′ e con un’uscita provvidenziale di Nunziante a disinnescare Barba al 21′. Il momento chiave dell’avvio arriva al minuto venticinque: pressione alta di Eklu sulla trequarti, inserimento di Martinez che viene steso in area da Baldi in uscita. Sul dischetto si presenta Cianci che spiazza con freddezza il portiere per l’1-0 amaranto. Tre minuti più tardi l’attaccante avrebbe la palla del raddoppio in contropiede, ma Baldi si supera nel tu per tu. I bergamaschi cercano la scossa al 32′ con una punizione potente di De Paoli disinnescata da Nunziante, ma è ancora l’Arezzo a sfiorare il gol prima con Chierico, fermato da un miracolo di piedi di Baldi, poi con un colpo di testa alto di Eklue infine con un rasoterra di Manes, schermato dal solito estremo difensore bluceleste allo scadere di prima frazione.

Nella ripresa la rivoluzione di uomini attuata da mister Zaffaroni cambia l’inerzia del confronto. L’Arezzo ha l’occasione di raddoppiare all’8′ st con una botta a rimorchio di Cianci salvata dal solito Baldi, ma al 19′ st subisce il pari: recupero alto di Franchini e tracciante rasoterra di Desogus che sorprende la retroguardia amaranto infilandosi a fil di palo. La contesa si ribalta del tutto al 29′ st, quando Sali riceve sulla trequarti, salta il diretto avversario in dribbling e inventa un destro da fuori che bacia entrambi i legni prima di insaccarsi. L’Arezzo prova a scuotersi con le conclusioni da fermo di Cianci e la botta di Chierico al 34′ st bloccata da Michielin, ma cala la concentrazione nelle ripartenze. Dopo un prodigio di Serban su Orfei al 35′ st, l’AlbinoLeffe cala il tris sessanta secondi dopo: al 36′ st un ribaltamento d’azione di Sassi innesca la sovrapposizione di Lombardi, dal cui traversone basso nasce la spaccata vincente di Sali per la doppietta personale.

A margine del campo, le attenzioni del club sono rivolte anche alle manovre di rinforzo per l’organico. La società amaranto ha infatti ufficializzato l’ingaggio a titolo definitivo dall’Avellino del terzino sinistro Andrea Cagnano. Il difensore classe 1998, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e con un passato tra le fila di Pistoiese, Novara, Como e SudTirol, vanta un bagaglio di oltre duecento presenze tra i professionisti e ha firmato un contratto che lo legherà all’Arezzo fino al 30 giugno 2028