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Cade in una vecchia cava di Torano: salvata nella notte dal Soccorso Alpino

Una giovane è rimasta ferita in seguito a una caduta all'interno di una cava dismessa nei pressi di Torano, nel comune di Carrara

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Incidente Torano cava marmo
Meno di 1 ' di lettura

TORANO – Nella serata di ieri, intorno alle 22,30, una giovane nata nel 2004 è rimasta ferita a causa di una caduta all’interno di una cava dismessa situata nei pressi di Torano, nel territorio comunale di Carrara. Nell’incidente la ragazza ha riportato una distorsione a una caviglia.

A seguito della richiesta di aiuto si è attivata la macchina dei soccorsi. Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti i tecnici della stazione di Carrara e Lunigiana del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, supportati nelle operazioni da una squadra dei Vigili del Fuoco. Il personale ha provveduto a stabilizzare l’infortunata sul posto, per poi procedere al suo trasferimento a bordo di un’ambulanza.

© Riproduzione riservata

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