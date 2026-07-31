Salute respiratoria, si è insediato il Tavolo tecnico nazionale

(Adnkronos) – Si è insediato il 29 luglio, nella Sala Tina Anselmi del ministero della Salute, il Tavolo tecnico nazionale sulla salute respiratoria istituito dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, con l’obiettivo di rafforzare le strategie nazionali di prevenzione, diagnosi precoce e innovazione dei percorsi clinico-assistenziali dedicati alle patologie respiratorie. Il tavolo – si legge in una nota – è coordinato da Paola Rogliani, designata dal ministro con il decreto istitutivo, ed è composto da rappresentanti dei Dipartimenti e delle Direzioni generali del ministero competenti in materia di prevenzione, ricerca e innovazione sanitaria, della Società italiana di pneumologia (Sip-Irs), dell’Associazione italiana pneumologi ospedalieri (Aipo), della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg), della Società italiana di pediatria (Sip) e della Consulta della pneumologia. La Consulta ha scelto di essere rappresentata al tavolo dalle associazioni dei pazienti, espressione diretta dei bisogni, delle esperienze e delle aspettative delle persone che convivono con le malattie respiratorie. Nel corso della prima sessione dei lavori, il tavolo ha istituito 3 sottogruppi risperttivamente dedicati a prevenzione, rapporto ospedale-territorio e reti pneumologiche di area critica.

“Il tavolo – afferma Rogliani – avrà il compito di elaborare documenti di indirizzo finalizzati a promuovere la prevenzione delle patologie respiratorie, potenziare la diagnosi precoce, individuare soluzioni innovative nei percorsi di cura e approfondire le ulteriori tematiche che emergeranno nel corso dei lavori. L’insediamento del tavolo tecnico conferma l’attenzione che il ministro della Salute, professor Orazio Schillaci, ha riservato alla salute respiratoria, un ambito di primaria rilevanza per la sanità pubblica in considerazione dell’impatto epidemiologico, clinico e sociale delle patologie respiratorie. Ringraziamo il ministro per aver promosso questa iniziativa, che rafforza il confronto tra istituzioni, comunità scientifica, professionisti sanitari e cittadini, con l’obiettivo di sviluppare strategie sempre più efficaci e integrate per la tutela della salute respiratoria”.

La composizione multidisciplinare del tavolo – conclude la nota – riflette la complessità delle sfide poste dalle patologie respiratorie e la necessità di un approccio integrato, capace di coniugare prevenzione, innovazione, appropriatezza dei percorsi assistenziali e attenzione ai bisogni delle persone.

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