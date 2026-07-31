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Pontremoli, il 6 agosto si gioca la Partita del Cuore: Zucchero e Buffon guidano la Lunisiana contro i Cantanti

Tutto pronto allo stadio Lunezia di Pontremoli per la Partita del Cuore – Soul Edition 2026, in programma giovedì 6 agosto alle 20:30

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Stadio-Lunezia-Pontremoli
Foto: Comune Pontremoli
1 ' di lettura

PONTREMOLI – Tutto è pronto allo stadio Lunezia di Pontremoli per ospitare la Partita del Cuore – Soul Edition 2026. L’incontro calcistico a scopo benefico si disputerà giovedì 6 agosto 2026, con fischio d’inizio fissato per le 20,30. Sul terreno di gioco si sfideranno la Nazionale Italiana Cantanti e la Lunisiana Soul F.C., una formazione che riunisce esponenti del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo.

L’iniziativa si propone di unire la competizione sportiva alla solidarietà, coinvolgendo l’intera cittadinanza in un appuntamento che fa della beneficenza il suo obiettivo primario. La squadra della Lunisiana Soul F.C. ha ufficializzato le convocazioni per la serata, svelando una rosa ricca di nomi noti al grande pubblico.

A guidare il gruppo sarà Zucchero “Sugar” Fornaciari, che indosserà la maglia numero zero. La squadra vede la presenza dell’ex portiere della nazionale Gianluigi Buffon, accompagnato da altri ex calciatori professionisti e giocatori in attività come Andrea Barzagli, Antonio Di Natale, Giacomo Bonaventura, Simone Tiribocchi e Marcello Cottafava. Il mondo del ciclismo è rappresentato da Paolo Bettini e Daniele Bennati.

Completano l’elenco dei convocati, pronti a scendere in campo per la causa solidale, Pago, Adelmo Blue Fornaciari, Andrea Filippi, Jacopo Uberti, Lorenzo Bellotti, Simone Occhipinti, Andrea Leri, Riccardo D’Angelo e Dimitri Morini. A disposizione figurano anche Matteo Denegri, Moed Doughi, Samuele Simoncini, Marco Spadaro, Davide D’Angelo, Leonardo Ferrara, Luca Ribolla, Liborio Cataliotti, Gabriele Oddo e Francesco Zannoni.

© Riproduzione riservata

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